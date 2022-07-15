«Крылья Советов» забрали Владимирова Хубулова и арендовали Владислава Шитова

Полузащитник «Алании» Владимир Хубулов стал игроком «Крыльев Советов». Фото: ФК "Крылья Советов"

Состав самарских «Крыльев» пополнился сразу двумя игроками. Футбольный клуб арендовал нападающего «Спартака» Владислава Шитова и принял в свою команду полузащитника «Алании» Владимира Хубулова. Информацию сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».

21-летний воспитанник осетинского футбола подписал с самарской командой четырехлетний контракт. Он будет выступать под 17 номером.

- В нашей команде появился настоящий универсал атакующей линии. Хубулов может сыграть на всех позициях в нападении, он молод, обладает отличной скоростью и ударом с обеих ног, – отметил генеральный директор ПФК «Крылья Советов» Вадим Андреев.

В состав "Крыльев" также перешел Владислав Шитов. Фото: ФК "Крылья Советов"

Владислав Шитов также станет частью команды «Крыльев», но ненадолго. Нападающий «Спартака» будет играть за самарцев до конца сезона 2022/23. В команде он выступит под 73-м номером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Роман Евгеньев вошел в состав самарских «Крыльев Советов» (подробности)