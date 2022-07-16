Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 июля 2022 6:16

Один человек погиб в лобовом столкновении двух грузовиков на трассе М-5 под Сызранью

После ДТП одна из фур съехала в кювет и загорелась
Анастасия ФИЛАТОВА
Огонь полностью уничтожил большегруз

Огонь полностью уничтожил большегруз

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ночь на субботу, 16 июля 2022 года, на 908 км трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе произошло смертельное ДТП. Там около 01:10 лоб в лоб столкнулись два грузовика, после чего один из них загорелся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 59-летний водитель фуры Volvo. Мужчина, двигаясь со стороны Москвы в направлении Самары, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Renault с полуприцепом. Второй большегруз после столкновения съехал в кювет и загорелся. Огонь полностью уничтожил и кабину, и груз авто.

В результате происшествия водитель Volvo погиб на месте. Водитель Renault — 43-летний мужчина — получил многочисленные травмы. Его госпитализировали в ближайшую больницу.

К настоящему времени пожар потушен, движение по федеральной трассе восстановлено. Полицейские продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.