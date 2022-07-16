Один человек погиб в лобовом столкновении двух грузовиков на трассе М-5 под Сызранью

Огонь полностью уничтожил большегруз Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ночь на субботу, 16 июля 2022 года, на 908 км трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе произошло смертельное ДТП. Там около 01:10 лоб в лоб столкнулись два грузовика, после чего один из них загорелся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 59-летний водитель фуры Volvo. Мужчина, двигаясь со стороны Москвы в направлении Самары, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Renault с полуприцепом. Второй большегруз после столкновения съехал в кювет и загорелся. Огонь полностью уничтожил и кабину, и груз авто.

В результате происшествия водитель Volvo погиб на месте. Водитель Renault — 43-летний мужчина — получил многочисленные травмы. Его госпитализировали в ближайшую больницу.

К настоящему времени пожар потушен, движение по федеральной трассе восстановлено. Полицейские продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.