Сложился парашют: в Самаре на Волге едва не утонул кайтсерфер

Спасатели достали спортсмена из воды и отвезли на берег / Фото: ПСС Самарской области

Вечером в пятницу, 15 июля 2022 года, на реке Волге в Самаре произошло ЧП. Там едва не утонул 42-летний мужчина, который катался на кайтсерфе. К счастью, ему вовремя пришли на помощь спасатели.

- Напротив Маяковского спуска у мужчины сложился парашют, а стропы намотались на ногу. Сильное течение стало уносить спортсмена все дальше от берега. Очевидцы заметили, что человек попал в беду, и вызвали спасателей, - сообщили в пресс-службе ПСС по Самарской области.

В 20:30 сотрудники экстренной службы отправились на место происшествия на спасательном катере. Вскоре они нашли самарца. В 20:50 спасатели достали мужчину из воды и доставили до берега. Помощь медиков ему не понадобилась.