Холодную воду отключат в трех районах Самары 19-21 июля 2022 года

ХВС могут отключить на время проведения плановых работ на сетях водоснабжения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе, с 19 по 21 июля 2022 года, в Самаре будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения. Из-за этого жители ряда домов в Куйбышевском, Промышленном и Советском районах могут временно остаться без холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба компании «РКС-Самара».

Во вторник, 19 июля, с 9:00 до 18:00 отключат ХВС по следующим адресам: Южный проезд, 224, 226; ул. Бобруйская, 93а и 95; частный сектор по Бобруйской от Советской Армии до Можайского переулка и по Стандартной от Советской Армии до Измайловского переулка; Измайловский переулок, 10, 14а, 16а. Бойлер установят у дома № 224 на Южном проезде.

С 8:00 20 июля до 8:30 21 июля не будет воды по адресам: ул. Земеца, 1, 3, 3а, 4, 5, 7, 17, 18, 18а, 18в; ул. Литвинова, 129, 131, 360, 360к1, 360к2; Стационарный переулок, 3, 5, 5а, 6, 7а, 11а; Старый переулок, 5, 6, 6к1, 7, 9; Зубчаниновское шоссе, 179, 179а, 179б; Днепровский проезд, 2, 2 к 1-7.

С 10:00 до 16:15 четверга, 21 июля, без воды придется посидеть жителям домов по следующим адресам: ул. Флотская, 1-18, 9а, 11а, 15а; ул. Белорусская, 75-91, 92-112, 99а, 99б, 99-135, 112а. Бойлеры установят на ул. Флотской, 11-12 и на ул. Белорусской, 107а-101.