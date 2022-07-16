Повсюду следы крови: появилось видео с места двойного убийства в Тольятти

Тело одного погибшего нашли на детской площадке, а другого - возле подъезда дома Фото: Скриншот с видео

Появилось видео с места двойного убийства у жилого дома 15-м квартале Тольятти. Преступление произошло в ночь на субботу, 16 июля 2022 года, на улице 70 лет Октября. Кадры опубликовали очевидцы в группе «Происшествия Тольятти».

Судя по ролику, тело одного из погибших нашли возле подъезда. К нему ведут отчетливые следы крови. Другая дорожка из красных капель ведет на детскую площадку. Там сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. Что интересно, ночная разборка совсем не потревожила жильцов дома. Никаких криков они не слышали.

— Тихо, получается, убили? Ночью окно открыто было, я не спал до 4 утра. Никаких криков не было, — комментирует один из местных жителей.

По предварительным данным, с 40-летним и 43-летними мужчинами расправились при помощи ножа. Одного ранили в грудь, другого — в шею. Следователи организовали по факту происшествия проверку. Предполагаемый убийца уже установлен и задержан. Это 36-летний тольяттинец. Что послужило мотивом, пока не ясно.