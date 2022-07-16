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Общество16 июля 2022 9:46

Врач рассказала, что нельзя делать детям на пляжах в Самарской области

Летний отдых у водоемов может быть опасен для юных непосед
Анастасия ФИЛАТОВА
Медики призвали родителей тщательнее следить за своими детьми на летних каникулах

Медики призвали родителей тщательнее следить за своими детьми на летних каникулах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области установилась жаркая погода, и многие устремились на пляжи. Побережья «захватили» и взрослые, и дети. Отдых на водоемах может быть опасен для юных непосед, поэтому медики подготовили памятку с правилами, что нельзя делать на пляжах.

- Летом детей подстерегает повышенная опасность на водоемах. Этому способствует жаркая погода, много свободного времени и главное - отсутствие постоянного контроля со стороны взрослых, - отмечает главный внештатный специалист-педиатр Минздрава Самарской области по Тольятти, главный врач Тольяттинского ГДКБ Светлана Гаршина.

Правила, которые необходимо соблюдать на отдыхе у водоемов: нельзя прыгать с обрывов и вышек; заплывать за буйки или переправляться на другой берег; устраивать опасные игры; далеко отплывать на матрасах и кругах; купаться в неустановленных местах; кататься на самодельных плотах; подплывать близко к судам и лодкам.

Светлана Гаршина напомнила, что нельзя купаться в шторм и в воде при температуре ниже 18 градусов, а также при повышенной температуре и острых инфекционных заболеваниях. Она призвала родителей тщательнее следить за своими детьми и не оставлять их без присмотра у воды.