Врач рассказала, что нельзя делать детям на пляжах в Самарской области

Медики призвали родителей тщательнее следить за своими детьми на летних каникулах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области установилась жаркая погода, и многие устремились на пляжи. Побережья «захватили» и взрослые, и дети. Отдых на водоемах может быть опасен для юных непосед, поэтому медики подготовили памятку с правилами, что нельзя делать на пляжах.

- Летом детей подстерегает повышенная опасность на водоемах. Этому способствует жаркая погода, много свободного времени и главное - отсутствие постоянного контроля со стороны взрослых, - отмечает главный внештатный специалист-педиатр Минздрава Самарской области по Тольятти, главный врач Тольяттинского ГДКБ Светлана Гаршина.

Правила, которые необходимо соблюдать на отдыхе у водоемов: нельзя прыгать с обрывов и вышек; заплывать за буйки или переправляться на другой берег; устраивать опасные игры; далеко отплывать на матрасах и кругах; купаться в неустановленных местах; кататься на самодельных плотах; подплывать близко к судам и лодкам.

Светлана Гаршина напомнила, что нельзя купаться в шторм и в воде при температуре ниже 18 градусов, а также при повышенной температуре и острых инфекционных заболеваниях. Она призвала родителей тщательнее следить за своими детьми и не оставлять их без присмотра у воды.