В Самаре водитель пикапа сбил шедшего к трамваю парня в наушниках

Водитель отечественного авто наехал на пешехода около остановки на пр. Кирова Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в пятницу, 15 июля 2022 года, в Промышленном районе Самары произошло ДТП с участием пешехода. Примерно в 18:15 на проспекте Кирова под колеса автомобиля ИЖ-21175 угодил 22-летний молодой человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, за рулем машины находился 37-летний мужчина. Он двигался со стороны улицы Ветлянской в направлении Заводского шоссе. Напротив дома № 63 по проспекту Кирова автомобилист сбил парня в наушниках, который шел к трамваю на остановке.

В результате случившегося пешеход получил различные травмы. Его госпитализировали в ближайшую городскую больницу. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали аварии. Проводится проверка.