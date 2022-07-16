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Общество16 июля 2022 11:10

Удушающая жара до +33 градусов ожидается в Самарской области 17-18 июля 2022 года

Жителям советуют пить больше воды и не выходить на улицу без головных уборов
Анастасия ФИЛАТОВА
В регионе объявили желтый уровень погодной опасности

В регионе объявили желтый уровень погодной опасности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявили желтый уровень опасности. В ближайшие два дня в регионе будет держаться жаркая погода. Столбик термометра поднимется выше 30 градусов.

— Днем 17 июля местами, а 18 июля в большинстве районов Самарской области ожидается жара — 30-33 градуса, — сообщили в Приволжском УГМС.

В воскресенье в регионе будет дуть неустойчивый слабый ветер. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. А вот в понедельник ветер может усилиться до 13 м/с. Местами возможны кратковременный дождь и гроза.

Жителей Самарской области призывают быть осторожнее. Стоит пить больше воды, надевать светлую легкую одежду и головные уборы, а также не утруждать себя сильными физическими нагрузками и занятиями спортом. Пожилым людям и детям спасатели рекомендуют не выходить на улицу в период солнечной активности (12-15 часов).

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