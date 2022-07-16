В Самарской области 16 июля 2022 суточная заболеваемость COVID-19 выросла до 75 человек

Кривая заболеваемости КВИ в регионе постепенно пошла вверх Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 16 июля 2022 года, в Самарской области выявили 75 случаев заражения коронавирусом. Это почти на 10 человек больше, чем сутками ранее. Общая заболеваемость достигла 386 644, сообщает оперштаб.

Больше половины новых больных приходится на Самару. Здесь инфекцию подхватили 42 жителя. На втором месте антирейтинга оказался Тольятти — плюс 11 ковид-пациентов, на третьем с 6 зараженными — Сызрань. В Новокуйбышевске инфекцию подхватили 4 человека, в Волжском районе — 3.

За прошедшие сутки в больницы Самарской области госпитализировали 31 пациента. Еще 32 человека выписались с больничного. За все время COVID-19 удалось преодолеть 377 991 жителю региона.

Обновилась и статистика по смертям. Умер еще один больной с КВИ. Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировали уже 7 913 летальных случаев.