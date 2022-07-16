Остров зимы: самарец нашел гору черного снега в разгар жаркого лета

Снежная гора на ул. Лунной не спешит сдавать свои позиции Фото: Скриншот с видео

Самарский видеоблогер Сергей Бобин снял с воздуха необычную для середины лета картину. На улице Лунной в окружении буйной зелени все еще высится снежная гора. Правда, сейчас она больше напоминает грязевую кучу.

- Наверное, если покопаться, то в этом холмике можно найти всю таблицу Менделеева (зная, сколько реагентов сбрасывают на дороги). Интересно, до следующей зимы эта «кучка снега» растает? - комментируют ролик интернет-пользователи.

Напомним, на улице Лунной находится один из полигонов, куда свозят снег с улиц Самары. Зимой высота горы была сравнима с 5-этажным домом. Сейчас она стала заметно меньше.

По словам видеоблогера, на другом снежном полигоне, который в этом году «прославился» в соцсетях, ситуация иная. Огромная гора за забором завода имени Тарасова со стороны Московского шоссе уже растаяла.