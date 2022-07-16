Ссора до ножа: подробности двойного убийства у жилого дома в Тольятти

Правоохранители назвали предварительную причину кровавой расправы Фото: СУ СК России

Следователи возбудили уголовное дело после двойного убийства у жилого дома в Тольятти. Подозреваемым по нему проходит 36-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Все случилось в ночь на субботу, 16 июля 2022 года, на улице 70 лет Октября. Трое мужчин распивали там алкоголь. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Один из собутыльников схватил кухонный нож и по одному разу ударил своих приятелей (1982 и 1979 годов рождения). Потерпевшие скончались на месте преступления. Одно тело нашли возле подъезда дома, а второе — на детской площадке. Вокруг было много следов крови.

Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.