Стало известно, насколько прогрелась Волга в Самаре к середине лета 2022 года

К середине лета 2022 года Волга прогрелась почти до 21 градуса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, насколько прогрелась Волга в Самарской области. По данным Росгидромета, к 14 июля 2022 года температура воды в реке достигла 20,8 °C. Не парное молоко, конечно, но купаться все же можно.

Несмотря на жаркую погоду, Волга не спешит прогреваться. Однако постепенно температура воды в реке все же поднимается. Еще две недели назад она составляла всего около 17-18 градусов. Теперь же почти достигает 21 градуса.

Напомним, в этом году в Самарской области работают более 30 официальных пляжей. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проверяют там качество воды и песка. Одно из мест отдыха недавний контроль не прошло.

Речь идет о пляже на первой очереди набережной Волги в Самаре — от улицы Ленинградской до улицы Вилоновской. Пробы воды там не соответствовали нормам по микробиологическим показателям. Купаться на этом пляже пока запрещено.