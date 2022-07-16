Компания «СамараТрансСтрой» отремонтирует участок Обхода Сызрани за 230 млн рублей

Работы на трассе в Сызранском районе необходимо выполнить до начала осени Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области приведут в порядок участок Обхода Сызрани с выходом на трассу Москва — Самара. Работами охватят отрезок в 10 км с 16+335 до 26+817 км в Сызранском районе. Подрядчик уже определен — это ООО «СамараТрансСтрой», которое занималось реконструкцией Московского шоссе, строительством второй очереди Фрунзенского моста, а сейчас возводит путепровод на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.

— На электронный аукцион была подана только одна заявка — от ООО «СамараТрансСтрой». Она соответствует всем требованиям, — говорится на сайте госзакупок.

По данным министерства транспорта и автодорог Самарской области, на участке Обхода Сызрани наблюдаются колейность, трещины, ямы и просадки. Подрядчику необходимо восстановить изношенные верхние слои асфальта, укрепить обочины и нанести разметку. Срок выполнения работ — до 1 сентября 2022 года. Компании заплатят за ремонт трассы чуть более 230 млн рублей.