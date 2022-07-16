Новые природные катаклизмы постигнут Самару с 18 июля 2022 года

Погода готовит для самарцев новые сюрпризы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новые природные катаклизмы ждут жителей Самарской области на грядущей рабочей неделе. По прогнозам синоптиков, адскую жару разбавят ливни и грозы.

По данным Приволжского УГМС, в понедельник, 18 июля 2022 года, в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Скорость юго-восточного ветра составит 8-13 м/с. Воздух прогреется до 28...33 градусов.

Осадки ожидаются и в ночь на вторник, 19 июля 2022 года. Кратковременный дождь может сменить ливень. Сквозь тучи будут видны молнии. Порывы юго-восточного ветра достигнут 15-20 м/с. Днем ожидается аналогичная погода, правда, ветер сменит свое направление и подует с запада. Жара немного спадет. Столбик термометра будет держаться в пределах 22...27 градусов.