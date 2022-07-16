Губернатор похвалил "КС" за хорошую командную игру Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил «Крылья Советов» с первой победой в новом сезоне РПЛ. Команда на выезде обыграла «Оренбург» со счетом 4:2. Отличились Роман Ежов, Денис Якуба и Максим Глушенков. Последний оформил дубль.

— Поздравляю «Крылья Советов» с победным стартом в чемпионате. Прекрасная командная игра, блестящее зрелище. Парни показали и игру, и характер, и заслуженно красиво победили, — сказал Дмитрий Азаров.

Напомним, сегодняшний матч начался для «Крыльев Советов» не очень удачно. В первом тайме у них случился автогол. Несмотря на это, самарские футболисты смогли собраться и перевернуть ход игры.

Следующим соперником «Крыльев» станет чемпион страны «Зенит». Матч пройдет в пятницу, 22 июля 2022 года, в Санкт-Петербурге. Начало — в 21:00.