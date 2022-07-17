Самарцам показали последствия пожара на улице Ленинской

В старом городе загорелось здание. Фото: скриншот видео Евгения Щекина

В Самаре вечером, 16 июля 2022 года, стало известно о пожаре на улице Ленинской, 161. В областной столице сгорел старый двухэтажный дом.

По данным сотрудников МЧС, огонь ликвидировали спустя полтора часа, в 19:35. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Чтобы потушить огонь, привлекли 28 человек и 8 единиц техники. Судя по видео самарского блогера Евгений Щекина, на месте остались одни руины.

В комментариях пользователи отмечают, что дом был расселен. По словам местных жителей, в момент возгорания из здания выбежали несколько человек. Специалисты устанавливают причины пожара.