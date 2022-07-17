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Общество17 июля 2022 8:59

В Самаре провели мониторинг минимальных цен на продукты

Специалисты предоставили данные
Алена ПРОВКИНА
Жителям рассказали о самых низких ценах

Жителям рассказали о самых низких ценах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские специалисты вновь провели ежедневный мониторинг минимальных цен на продовольственные товары. Жителям областной столицы рассказали, как тратить меньше.

По сообщению городской администрации, в июле 2022 года выгоднее всего купить говядину (кроме бескостного мяса) за 150 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Крупу гречневую – 102, 5 рубля/килограмм – в «Потоке» Октябрьского района. Картофель – 33,9 рубля/килограмм – в «Ашане» Советского района. Поваренная соль – 9,79 рублей/килограмм – в «Ленте» Железнодорожного района.

Вся подробная информация о ценах указана на официальном сайте мэрии. Мониторинг помогает отслеживать рост стоимости.