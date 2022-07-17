Самарцам объяснили, как нужно спать в жару

Самарцам рекомендуют спать в прохладных местах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Июль принёс в Самару жаркую погоду, днём температура достигала даже +37 градусов, и даже ночь не приносила долгожданной прохлады. На следующей неделе синоптики обещают небольшие послабления, но жаркое лето не заканчивается. Журналистам КП-Самара главный внештатный терапевт Олег Фатенков рассказал, как нужно правильно спать в жару, чтобы и не сойти с ума от зноя, и не навредить здоровью.

-Общее правило таково – комнату перед сном надо охладить. Это значит, что ложась спать кондиционер лучше выключить, чтобы он вас не продул. Вечером и ночью температура на улице становится комфортной, и лучше спать при открытых окнах, - отметил он.

Также эксперты советуют перед сном провести влажную уборку, с для того, чтобы в доме было менее жарко, можно намочить занавески на окне. А ещё лучше- прогуляться перед сном, подышать свежим воздухом, при этом выключив дома все компьютеры и телевизоры.