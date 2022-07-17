Тольяттинцы поделились кадрами задержания подозреваемого в двойном убийстве

Правоохранитель допрашивают подозреваемого. Фото: "ТОЛЬЯТТИ"

В городе Тольятти Самарской области местные жители поделились кадрами задержания подозреваемого в двойном убийстве. Инцидент произошел на детской площадке.

Известно, что ночью в субботу, 16 июля 2022 года, в Автограде произошло двойное убийство. Два тела мужчин лежали на детской площадке. По предварительной информации, пострадавших зарезали ножом. Следователи накрыли погибших простыней. Местные жители испугались такого зрелища.

Отмечают, что погибших удалось опознать. В социальных сетях местные жители поделились фото возможного убийцы. Правоохранители продолжают расследовать уголовное дело