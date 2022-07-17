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Общество17 июля 2022 12:01

В Самарской области парочка решила уединиться в фонтане

Влюбленные попали на видео
Алена ПРОВКИНА
Молодые люди решили провести время в фонтане. Фото: "ТОЛЬЯТТИ"

Молодые люди решили провести время в фонтане. Фото: "ТОЛЬЯТТИ"

В городе Тольятти Самарской области пара влюбленных решила уединиться в фонтане. Молодых людей сняли на видео прохожие.

В социальных сетях местные жители поделились кадрами влюбленных экстремалов. Молодые люди, без капли стеснения, решили уединиться в общественном месте. Судя по всему, фонтан в сквере Жилкина показался паре подходящим местом.

В комментариях пользователи окрестили парня и девушку – дельфином и русалкой. Многие местные жители с юмором отнеслись к ситуации и решили, что у тольяттинцев просто отключили воду и они решили совместить приятное с полезным.