В Самарской области парочка решила уединиться в фонтане

Молодые люди решили провести время в фонтане. Фото: "ТОЛЬЯТТИ"

В городе Тольятти Самарской области пара влюбленных решила уединиться в фонтане. Молодых людей сняли на видео прохожие.

В социальных сетях местные жители поделились кадрами влюбленных экстремалов. Молодые люди, без капли стеснения, решили уединиться в общественном месте. Судя по всему, фонтан в сквере Жилкина показался паре подходящим местом.

В комментариях пользователи окрестили парня и девушку – дельфином и русалкой. Многие местные жители с юмором отнеслись к ситуации и решили, что у тольяттинцев просто отключили воду и они решили совместить приятное с полезным.