В Самаре местный житель проведет в тюрьме два года из-за чужой банковской карты

Задержанный окажется за решеткой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель воспользовался чужой картой и оплатил покупки. По словам мужчины, он нашел ее на тротуаре.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в отделение полиции за помощью обратилась девушка. Она рассказала, что потеряла банковскую карту. С нее успели провести оплату. Правоохранители изучили выписку по расчетному счету и установили, что картой девушки расплачивались в магазинах. Полицейским удалось задержать подозреваемого.

Задержанный рассказал, что нашел карту на улице и решил попробовать оплатить ей покупки. Он потратил более 4 600 рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его признали виновным, суд назначил подсудимому 2 года колонии особого режима.