В Самаре женщина украла у подруги золотое украшение и продала незнакомцу

Женщину приговорили к колонии общего режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Октябрьском районе Самары местная жительница украла у подруги золотое украшение и продала его на улице. Мошенница окажется в тюрьме.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевшая обратилась за помощью в отделение полиции. Она рассказала, что познакомилась с подругой на улице. Они решили вместе провести вечер и распить алкогольные напитки. Женщина пригласила подозреваемую домой. Мошенница втерлась в доверие и попросила одолжить золотое украшение, чтобы отправиться на праздник – юбилей сестры.

Потерпевшая отдала серьги и только после ухода подозреваемой поняла, что стала жертвой мошенницы. Новая подруга не вернула украшение. Сотрудники полиции смогли задержать злоумышленницу. Женщина признала свою вину и рассказала, что продала серьги незнакомцу за 15 тысяч рублей. Задержанная проведет в колонии 1 год и 11 месяцев.