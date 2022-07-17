В Самарской области в ближайший час ожидается гроза

В регионе вновь усилится ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Самарскую область вновь обрушатся сильный ветер и гроза. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в ближайший час в регионе вновь ожидается гроза и сильный ветер, порывы которого достигнут 15-18 метров в секунду. Подобная погода сохранится и вечером 17 июля 2022 года. Жителям рекомендуют не выходить на улицу.

Специалисты МЧС также предупреждают самарцев об опасности рядом с остановками и рекламными щитами. Жителям не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов и под линией электропередач.