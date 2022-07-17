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Происшествия17 июля 2022 14:10

В Самарской области лихач-мотоциклист опрокинулся в кювет

Пострадавшего доставили в медучреждение
Алена ПРОВКИНА
Водитель мотоцикла госпитализирован. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Водитель мотоцикла госпитализирован. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Сызрань Самарской области днем, 16 июля 2022 года, пострадал мотоциклист. Молодой человек превысил скорость.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 35-летний водитель мотоцикла «Yamaha» в субботу ехал по улице Промышленной. Мужчина хотел совершить маневр и повернуть налево, но превысил скорость. Из-за этого мотоциклист опрокинулся в кювет.

Отмечают, что из-за аварии водитель получил телесные повреждения. Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего мужчину в медицинское учреждение.