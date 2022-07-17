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Общество17 июля 2022 15:05

Певица из Самарской области получила первую премию детского музыкального конкурса "Славянского базара в Витебске"

Юлия Гаврилова из Самарской области также признана лучшей исполнительницей от России
Алена ПРОВКИНА
Юлия Гаврилова признана лучшей исполнительницей от РФ на конкурсе

Юлия Гаврилова признана лучшей исполнительницей от РФ на конкурсе

Юная певица из Самарской области получила первую премию XX Международного детского музыкального конкурса «ВИТЕБСК-2022» . 13-летняя девушка покорила зрителей и жюри.

Отмечают, что певица, помимо первой премии, получила три тысячи долларов и приз парламентского собрания Союза Белоруссии и России. В первый день конкурса страны представляли песни на родном языке. Юлии Гавриловой присудили 69 баллов из 70.

Во второй день девушка исполнила песню «Любить кого-нибудь» Фредди Меркьюри и получила 70 баллов. Певец из Белоруссии Елисей Касича выиграл гран-при конкурса. Отрыв составил всего один балл.

Также Юлия Гаврилова как лучший исполнитель из России получила специальный приз Парламентского собрания Союза Беларуси и России

Ранее "КП-Самара" ошибочно употребила слова "второе место", говоря о первой премии певицы. Безусловно, мы гордимся достижением нашей землячки и сожалеем о такой неверной интерпретации.