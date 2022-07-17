Певица из Самарской области получила первую премию детского музыкального конкурса "Славянского базара в Витебске"

Юлия Гаврилова признана лучшей исполнительницей от РФ на конкурсе

Юная певица из Самарской области получила первую премию XX Международного детского музыкального конкурса «ВИТЕБСК-2022» . 13-летняя девушка покорила зрителей и жюри.

Отмечают, что певица, помимо первой премии, получила три тысячи долларов и приз парламентского собрания Союза Белоруссии и России. В первый день конкурса страны представляли песни на родном языке. Юлии Гавриловой присудили 69 баллов из 70.

Во второй день девушка исполнила песню «Любить кого-нибудь» Фредди Меркьюри и получила 70 баллов. Певец из Белоруссии Елисей Касича выиграл гран-при конкурса. Отрыв составил всего один балл.

Также Юлия Гаврилова как лучший исполнитель из России получила специальный приз Парламентского собрания Союза Беларуси и России

Ранее "КП-Самара" ошибочно употребила слова "второе место", говоря о первой премии певицы. Безусловно, мы гордимся достижением нашей землячки и сожалеем о такой неверной интерпретации.