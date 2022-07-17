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Происшествия17 июля 2022 15:25

В Тольятти специалисты спасли утопающего мужчину за 15 минут

Медпомощь не потребовалась
Алена ПРОВКИНА
Спасатели доставили потерпевшего на берег. Фото: ПСС региона

Спасатели доставили потерпевшего на берег. Фото: ПСС региона

В городе Тольятти Самарской области спасателям удалось за 15 минут оказать помощь утопающему. Мужчину доставили на берег 17 июля 2022 года.

По сообщению поисково-спасательной службы региона, в реке Волге на Итальянском пляже мужчина не рассчитал свои силы. Он доплыл до буйков и начал тонуть. Спасатели вовремя заметили утопающего и поспешили ему на помощь. Специалисты дежурили на акватории пляжа и оперативно подняли потерпевшего.

Отмечают, что спасательная операция заняла всего 15 минут. Отдыхающему на пляже не потребовалась медицинская помощь. Катер вернулся на дежурство.