Самарцам рассказали, какие деловые качества ищут работодатели в сотрудниках

Жителям рассказали, чего ждут работодатели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местным жителям рассказали, какие деловые качества ищут работодатели в сотрудниках. Аналитики предоставили данные опроса.

По данным службы исследований hh.ru, эксперты выяснили, какие качества ищут в соискателях работодателей. В топ-3 попали: умение работать с компьютером, умение работать в команде и грамотная речь. В десятку также попали: хорошие организаторские способности, умение работать с большим объемом информации и вести деловую переписку.

При этом, отмечают, что работодатели хотели бы увидеть навык продаж и готовность развиваться в деле. Также все больше обращают внимание на профессиональные «жесткие» навыки.