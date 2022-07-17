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Происшествия17 июля 2022 16:35

В Самарской области пенсионер-водитель сбил 10-летнюю девочку

Пешеход госпитализирован
Алена ПРОВКИНА
Девочку доставили в больницу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Девочку доставили в больницу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Нефтегорском районе Самарской области водитель-пенсионер сбил несовершеннолетнюю. Ребенка госпитализировали.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в селе Утевка днем, 16 июля 2022 года, в 15:15 83-летний водитель-пенсионер ехал на отечественном автомобиле «Лада – 212140». Мужчина ехал по улице Торговой и сбил 10-летнего ребенка.

Отмечают, что девочка стояла на обочине. В результате аварии пострадавшую госпитализировали в медучреждение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.