В Самарской области мужчина украл у пенсионерки телевизор

Задержанный может оказаться в тюрьме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Жигулевск Самарской области мужчина обокрал пенсионерку. Он похитил из ее квартиры телевизор.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, пожилая женщина обратилась за помощью в полицию. Она рассказала, что из ее квартиры украли телевизор. Правоохранители выяснили, что друг родственницы потерпевшей узнал о пустующем жилье. Он взял ключи от квартиры и решил забрать чужое имущество. Заявительница рассказала, что долгое время была в другом городе.

Пенсионерка оценила ущерб в 5 тысяч рублей. Подозреваемого задержали, он признался, что сдал телевизор в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело.