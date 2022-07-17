Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 июля 2022 17:47

Жители Самарской области поделились видами цветущей Волги

В середине лета вода приобретает болотный оттенок
Алена ПРОВКИНА
Пользователи поделились кадрами в социальных сетях. Фото: "Комсомольский район"

Пользователи поделились кадрами в социальных сетях. Фото: "Комсомольский район"

В городе Тольятти местные жители поделились кадрами зеленеющей Волги. В регионе вода начинает приобретать болотный оттенок в середине лета.

Цветение связано с застоем воды и размножением сине-зеленых водорослей. Специалисты отмечают, что водоросли выделяют цианотоксины. Концентрация этих веществ может вызвать серьезные осложнения у животных и людей.

В социальных сетях пользователи негодуют. Многие отмечают, что не успели насладиться летом из-за переменчивой погоды, а теперь не смогут провести выходные на берегу Волги. Напомним, что следующая рабочая неделя принесет с собой ливни и грозы.