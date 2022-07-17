Жители Самарской области поделились видами цветущей Волги

Пользователи поделились кадрами в социальных сетях. Фото: "Комсомольский район"

В городе Тольятти местные жители поделились кадрами зеленеющей Волги. В регионе вода начинает приобретать болотный оттенок в середине лета.

Цветение связано с застоем воды и размножением сине-зеленых водорослей. Специалисты отмечают, что водоросли выделяют цианотоксины. Концентрация этих веществ может вызвать серьезные осложнения у животных и людей.

В социальных сетях пользователи негодуют. Многие отмечают, что не успели насладиться летом из-за переменчивой погоды, а теперь не смогут провести выходные на берегу Волги. Напомним, что следующая рабочая неделя принесет с собой ливни и грозы.