В Самаре жителям рассказали, как меньше тратить на продукты

В областном центре провели проверку цен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, как сэкономить на продуктах. В областной столице провели ежедневный мониторинг минимальных цен.

По данным городской администрации, мороженые куры можно приобрести в «Перекрестке» Красноглинского района за 147,9 рублей/килограмм. Морковь – 30 рублей/килограмм – на Троицком рынке в Самарском районе. Сахар-песок – 62,9 рубля/килограмм – в «Ашане» Советского района.

Вся подробная информация о ценах и адресах указана на официальном сайте мэрии. Подобные мониторинги помогают составить представление о продовольственной корзине горожан.