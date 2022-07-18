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Общество18 июля 2022 4:28

В Самаре специалисты и общественники продолжают контролировать ремонт дорог

Об этом сообщили в городской администрации
Алена ПРОВКИНА
В областной столице следят за ремонтом дорог. Фото: городская администрация

В областной столице следят за ремонтом дорог. Фото: городская администрация

В Самаре ход работ контролируют не только специалисты, но и общественники. В областной столице ремонтируют дороги.

По данным городской администрации, предприятие «Благоустройство» уделяет пристальное внимание аварийно-ямочному ремонту. Подобные работы, благодаря климату, можно вести круглогодично и в любых районах города. В июле ликвидировали ямы на улицах Литвинова и Самарской.

В первую очередь, устраняют дефекты на дорогах, по которым следует общественный транспорт. Специалисты отмечают, что проще работать ночью, когда нагрузка на дорогах меньше. Дорожники не мешают основному потоку машин. Во время осадков ремонт приостанавливают.