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Происшествия18 июля 2022 5:09

В Самаре мошенники, воровавшие у пенсионеров, окажутся в тюрьме

Злоумышленникам вынесли приговор
Алена ПРОВКИНА
Мошенники окажутся за решеткой

Мошенники окажутся за решеткой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре двух жителей осудили за мошенничество. Аферисты звонили и обворовывали пенсионеров.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, жертвами злоумышленников стали четыре престарелых жителя региона. Ранее судимые мужчина и его сожительница звонили пенсионерам. Отмечают, что одна из потерпевших живет в поселке Мехзавод. Ей на стационарный телефон поступил звонок от «внука». Мошенники попросили у бабушки 15 тысяч рублей, варенье и мед.

Аферисты забрали посылку у доверчивой пенсионерки. Поняв, что женщина готова отдать внуку все, мошенники выпросили у женщины последние деньги на еду. Только после преступления потерпевшая поняла, что стала жертвой злоумышленников. Полиция задержала подозреваемых. Суд назначил преступникам до 4 лет лишения свободы.