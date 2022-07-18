Самарские водители придумали новый способ избежать штрафов

Водители стараются избежать штрафов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители решили проявить изобретательность и избежать штрафов. Водители закрывают номера.

Автолюбители во время пляжного отдыха зачастую оставляют транспорт в местах, не предназначенных для парковки. Чтобы избежать проблем и штрафов, водители закрывают номера полотенцами, в ход даже идут медицинские маски, об этом сообщает «ГТРК-Самара».

Номера скрывают от пролетающих квадрокоптеров и ответственных граждан, которые могут заснять неправильную парковку на телефон. Напомним, что автолюбителям лучше парковаться в специально отведенных зонах, чтобы избежать штрафа и не мешать отдыхающим пляжа.