Концерт в честь дня рождения «Самарской Луки» может стать ежегодным

Хедлайнерами первого большого концерта стали Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra Фото: Марина МАКГВАЙ

В субботу, 16 июля 2022 года, в селе Ширяево прошел первый большой концерт в честь дня рождения национального парка «Самарская Лука». Он собрал много зрителей. Не исключено, что мероприятие может стать ежегодным.

Перед жителями Ширяево и гостей из других городов Самарской области выступили около 30 музыкантов. Среди них: шиз-оркестр «Каша», группы Bambozza и River Bend. Хедлайнерами фестиваля стали Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra. Зрители остались в восторге.

Идея концерта в честь дня рождения нацпарка возникла во время неформальной беседы директора Total Production Сергея Сорокина и главы нацпарка Евгения Березкина, пишет OBOZ.INFO. Руководитель прокатной компании предложил организовать концерт, и Евгений Березкин его поддержал. Также на предложение выступить в селе Ширяево откликнулись самарские музыканты. Подготовка к концерту заняла около двух недель.