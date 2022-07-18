Чемпионат Поволжья по дрифту пройдет у ТРК «Амбар» в Самаре 24 июля 2022 года

Самарцев жду выступления лучших пилотов Поволжья / Фото: vk.com/tkambar

В воскресенье, 24 июля 2022 года, в Самаре пройдет второй этап открытого чемпионата Поволжья по дрифту Drift That...Clubturbo и чемпионат России по автозвуку. Битва сильнейших пилотов состоится на парковке ТРК «Амбар» (Южное шоссе, 5).

Гостей мероприятия ждут выставка с эксклюзивными автомобилями, соревнования по дрифту, показательные выступления по rc-drift, BurnOut battle, а также дриф-такси. Кроме того, организаторы обещают много подарков, море дыма и адреналина. Начало — в 11:00. Вход свободный.

В субботу, 23 июля, самарцы смогут увидеть тренировки чемпионата Поволжья по дрифту и дрифт-такси. На них приглашаются все желающие.