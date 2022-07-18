В Самаре планируют отремонтировать 15 тысяч кв. м. дорог в 2022 году

В областном центре продолжают ремонтировать дорожное полотно. Фото: городская администрация

В Самаре специалисты планируют отремонтировать 15 тысяч квадратных метров дорожного полотна в 2022 году. Специалисты и общественники контролируют ход работ.

По данным городской администрации, в областном центре с конца зимы стартовал аварийно-ямочный ремонт дорог. Рабочие привели в норму уже 30 тысяч квадратных метров. В новом сезоне планируют отремонтировать еще 15 тысяч квадратных метров.

На средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» также приведут в порядок более 35 участков дорог. Подрядчики завершили ремонт «картами» на 17 участках.