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Общество18 июля 2022 7:22

В Самаре стало известно, как живут люди в сгоревшем доме купца Челышева

Крупный пожар случился в начале марта 2022 года
Алена ПРОВКИНА
В марте загорелся доходный дом Челышева

В марте загорелся доходный дом Челышева

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно, как живут люди в сгоревшем доме. Пожар случился в Ленинском районе на улице Красноармейской в марте 2022 года.

Отмечают, что после крупного пожара, из-за которого сгорели 5 квартир, люди продолжают жить в доходном доме купца Челышева, об этом сообщили 63.ru. Вместо окон жильцы натянули пленку, а с внутренней стороны здания видны обуглившиеся стены. После пожара мародеры вытащили из квартир технику.

Многим жильцам выделили временное жилье, другие остались в своих квартирах в сгоревшей части дома. Пока дальнейшая судьба здания неизвестна.