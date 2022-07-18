В Самаре стало известно, как живут люди в сгоревшем доме купца Челышева

В марте загорелся доходный дом Челышева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно, как живут люди в сгоревшем доме. Пожар случился в Ленинском районе на улице Красноармейской в марте 2022 года.

Отмечают, что после крупного пожара, из-за которого сгорели 5 квартир, люди продолжают жить в доходном доме купца Челышева, об этом сообщили 63.ru. Вместо окон жильцы натянули пленку, а с внутренней стороны здания видны обуглившиеся стены. После пожара мародеры вытащили из квартир технику.

Многим жильцам выделили временное жилье, другие остались в своих квартирах в сгоревшей части дома. Пока дальнейшая судьба здания неизвестна.