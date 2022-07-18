В Самарской области неопытный водитель «вылетел» в кювет и покалечил 4 пассажиров

С места госпитализировали пострадавших. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Шигонском районе Самарской области произошло серьезное дорожное происшествие. Неопытный водитель съехал в кювет.

Аварию зафиксировали вечером, 17 июля 2022 года, в 17:05. Молодой водитель, недавно получивший права, ехал на иномарке «Infiniti QX56» по автодороге «Сызрань-Шигоны-Волжский Утес». По неизвестной причине автолюбитель «вылетел» в кювет. Машина перевернулась. Из-за опрокидывания пострадали 4 пассажира и водитель, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Пострадавших госпитализировали с места происшествия с различными травмами. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.