Самарцам показали, как выглядят пляжи за Волгой

Жители Самары провели выходные за Волгой. Фото: скриншот видео

Жителям Самары показали, как выглядят пляжи за Волгой с высоты птичьего полета. Городской блогер Евгений Щекин поделился кадрами.

В Самаре многие жители провели выходные на пляжах за Волгой. Теплая и солнечная погода не подвела горожан и позволила отдохнуть от гроз и дождей. Судя по видео, самарцы с удовольствием оставили городскую суету и провели время на свежем воздухе.

Напомним, что синоптики сообщили о погоде в начале новой рабочей неделе. После солнечных выходных в регион опять возвращается сильный ветер. К сожалению, не все успели насладиться освежающим купанием в Волге. Вода начала «цвести».