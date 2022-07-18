В Самарской области за выходные дни задержали 60 пьяных водителей

В регионе подвели итоги проверок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции подвели итоги направленных рейдов. В регионе задержали 60 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, по традиции, инспекторы провели рейдовые мероприятия с 15 по 17 июля 2022 года. Правоохранители усилили контроль на дорогах, было задействовано максимальное количество сотрудников. За несколько дней полицейские зафиксировали более 2200 различных нарушений.

Особое внимание уделяли пьяным водителям. Напомним, что за первое нарушение автолюбителям грозит административная ответственность – штраф 30 тысяч рублей и временное лишение прав. За повторное задержание нарушители могут получить уголовный срок.