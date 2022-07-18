В Самаре проведут прием по вопросам защиты прав предпринимателей

Эксперты готовы оказать правовую помощь бизнесменам Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Во вторник, 19 июля, «Единая Россия» проведет в Самарской области день приемов по вопросам защиты прав бизнес-сообщества. встречи состоятся на площадках партии в региональном центре и общественных приемных по области.

Профильные специалисты расскажут предпринимателям, представителям среднего и малого бизнеса, об их законных правах и обязанностях. Также они ответят на все волнующие вопросы, дадут полезные советы, скажут, как быть, когда нарушаются права. Консультации бизнесменам дадут представители областного УФНС, торгово-промышленной палаты, общественной организации «Опора России», а также Уполномоченный по защите прав предпринимателей губернии Эдуард Харченко.

Желающих примут в смешанном формате - очном и дистанционном. Обращения принимаются по телефонам - 8 (846) 260-18-18, 8-927-100-35-25. Также их можно отправить по электронной почте: op@samara.er.ru. Очный прием в Самаре пройдет в региональной общественной приемной на Революционной, 107.