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Общество18 июля 2022 9:34

В Самаре проведут прием по вопросам защиты прав предпринимателей

Он пройдет 19 июля на региональных площадках «Единой России»
Геннадий ВЕТРОВ
Эксперты готовы оказать правовую помощь бизнесменам

Эксперты готовы оказать правовую помощь бизнесменам

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Во вторник, 19 июля, «Единая Россия» проведет в Самарской области день приемов по вопросам защиты прав бизнес-сообщества. встречи состоятся на площадках партии в региональном центре и общественных приемных по области.

Профильные специалисты расскажут предпринимателям, представителям среднего и малого бизнеса, об их законных правах и обязанностях. Также они ответят на все волнующие вопросы, дадут полезные советы, скажут, как быть, когда нарушаются права. Консультации бизнесменам дадут представители областного УФНС, торгово-промышленной палаты, общественной организации «Опора России», а также Уполномоченный по защите прав предпринимателей губернии Эдуард Харченко.

Желающих примут в смешанном формате - очном и дистанционном. Обращения принимаются по телефонам - 8 (846) 260-18-18, 8-927-100-35-25. Также их можно отправить по электронной почте: op@samara.er.ru. Очный прием в Самаре пройдет в региональной общественной приемной на Революционной, 107.