В Самаре с 20 по 30 июля 2022 года на нескольких улицах отключат горячую воду

Вода вернется в дома после проведения работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В период с 20 по 30 июля специалисты ПАО «Т Плюс» проведут гидравлические испытания теплосетей 3-й магистрали Самарской ТЭЦ. В связи с этим несколько улиц останутся без горячей воды. Информацию сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации.

Подача горячего водоснабжения будет приостановлена в границах улиц Ташкентская - Солнечная - Ново-Вокзальная - Московского шоссе – Ташкентская - Стара-Загора - Алма-Атинская - Дальняя.

В ПАО «Т Плюс» также напоминают, что тепловые сети будут проверяться повышенным давлением теплоносителя. Жителям города рекомендуют не подходить к теплотрассам и не оставлять рядом с ними автомобили.