Детско-молодежный фестиваль им. Валерия Грушина пройдет под Самарой с 18 по 21 августа

Местом встречи традиционно станет Грушинская поляна Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 18 по 21 августа 2022 года в Самарской области состоится Всероссийский детско-молодежный фестиваль авторской песни и туризма клуба имени Валерия Грушина. Мероприятие позволит вовлечь в Грушинское движение молодежь, сообщает организатор фестиваля - Самарский областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина.

Программа фестиваля будет насыщенной. Участников ждет конкурс авторов-исполнителей, финал которого впервые состоится в виде открытого концерта на большой сцене. Победители смогут выступить ночью на сцене «Гитара» вместе с мастерами жанра. А известные авторы-исполнители дадут для начинающих мастер-классы в Грушинской академии.

На фестивале также будет работать экспозиция музея клуба, состоится Слет лидеров Общероссийского детско-молодёжного движения авторской песни «Многоголосье». Главным подарком станет возвращение творческого проекта «О!стров» фестиваля «Платформа» (Москва).

- Всего, что ждет участников, перечислить не получится. Главное, что привлекает к участию в нем - фестиваль обновляется, чтобы вдохновить участников атмосферой и смыслами, как это было, когда Грушинский был молод, - отмечают организаторы.

Фестиваль будет бесплатным и традиционно пройдет на Мастрюковских озерах.