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Происшествия18 июля 2022 11:34

В Самарской области мужчина за убийство кабана может получить 2 года колонии

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Злоумышленник подстрелил животное. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Злоумышленник подстрелил животное. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В селе Борское Самарской области местный житель решил незаконно поохотиться на животных. Подозреваемый убил кабана на территории национального парка.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в июле этого года инспектор парка «Бузулукский бор» сообщил в полицию о нарушении. Заявитель услышал выстрелы. Сотрудники полиции осмотрели территорию и нашли труп кабана с огнестрельными ранениями. Причиненный ущерб составил 150 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Злоумышленник рассказал, что знал о запрете, но все равно решил поохотиться в парке. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мужчине могут назначить срок лишения свободы до двух лет.