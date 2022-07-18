В Самарской области мужчина за убийство кабана может получить 2 года колонии

Злоумышленник подстрелил животное. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В селе Борское Самарской области местный житель решил незаконно поохотиться на животных. Подозреваемый убил кабана на территории национального парка.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в июле этого года инспектор парка «Бузулукский бор» сообщил в полицию о нарушении. Заявитель услышал выстрелы. Сотрудники полиции осмотрели территорию и нашли труп кабана с огнестрельными ранениями. Причиненный ущерб составил 150 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Злоумышленник рассказал, что знал о запрете, но все равно решил поохотиться в парке. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мужчине могут назначить срок лишения свободы до двух лет.