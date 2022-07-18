В Самарской области серьезно столкнулись две отечественные легковушки

Ребенку и женщине назначили амбулаторное лечение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Сызрань Самарской области столкнулись две отечественные легковушки. Из-за аварии пострадали 11-летний мальчик и женщина-пассажир.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, водитель автомобиля «LADA Vesta» ехал по улице Декабристов. Мужчина превысил скорость и «влетел» в отечественную легковушку «ВАЗ-21104», которая двигалась в попутном направлении.

Из-за столкновения пострадали два пассажира автомобиля «ВАЗ-21104». Женщине и ребенку назначили амбулаторное лечение. Сотрудники дорожной полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.