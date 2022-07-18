В Самарской области борются за жизнь застрявшего в проволочном заборе косуленка

Найденышу сделали операцию - зашили все раны / Фото: vk.com/priut_sarmat

В Самарской области спасают косуленка, который застрял в проволочном заборе в поселке Винтай. Малыш получил многочисленные раны. Если бы не равнодушные люди, он бы погиб на месте.

Утром в понедельник, 18 июля 2022 года, в приют для лошадей и других животных «Сармат» позвонили очевидцы. Они сказали, что нашли раненого косуленка. Он был весь порезан, из носа шла кровь. Специалисты центра отправились ему на помощь.

- На вид косюленку около трех месяцев. При осмотре выявили обширные повреждения кожи трех ног, головы, шеи. Животное потеряло много крови и находилось в плохом состоянии. Бегло забинтовали и поехали в тольяттинскую ветклинику, - написали на своей странице в соцсети сотрудники приюта.

В клинике маленького пациента уже ждал опытный хирург. Он диагностировал у косуленка порезы двух сосудов на обеих передних ногах. Животному поставили капельницу и кропотливо зашили все раны. Выживет ли детеныш, пока не ясно. Остается только надеяться, что молодой организм со всем справится.