Сеть H&M устроит распродажу перед окончательным уходом из России

Шведская сеть приостановила продажи в России со 2 марта 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шведская сеть магазинов одежды и аксессуаров Н&M объявила об окончательном уходе с российского рынка. Такое решение компания приняла из-за «текущих операционных проблем и непредсказуемого будущего». Сообщение об этом появилось на официальном сайте ритейлера.

Перед тем как полностью свернуть бизнес в России, торговая сеть намерена временно открыть все физические магазины. Как пишет ФАН, это сделают для распродажи оставшихся товаров.

Напомним, Н&M Group приостановила продажи в России 2 марта 2022 года. С тех пор магазины сети закрыты для посетителей. Вскоре они возобновят свою работу, но лишь на короткий срок.

Шведская сеть вела свою деятельность в России с 2009 года. В Самаре магазины Н&M работали в нескольких торговых центрах: в «Авроре», «Амбаре», «Меге» и в «Парк Хаусе».