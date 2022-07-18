Под Самарой будут судить работников центра культуры и досуга, похитивших бюджетные средства

Дела рассмотрит Исаклинский районный суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники и руководитель МАУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга» Шенталинского района попали под суд из-за хищения бюджетных средств. Подробности сообщили в прокуратуре Самарской области.

Следствие полагает, что с 2018 по 2021 год директор центра вместе с главбухом и специалистом по кадрам начисляли премии сотрудникам, часть из которых изымали. Изъятая доля средств перечислялась на расчетный счет организации. Таким способом они создавали видимость организуемых для населения мероприятий, которые на деле не проводились.

- В общей сложности было перечислено более 4 млн, а сумма более 1 миллиона рублей была ими похищена, - рассказали в областной прокуратуре.

Директора центра культуры и досуга уличили еще в одном преступлении. По информации прокуратуры, он платил деньги своему трудоустроенному родственнику, который по факту не исполнял рабочие обязанности. Общая сумма ущерба составила 1 миллион рублей.

В отношении директора и сотрудников было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата». Руководитель также попал под уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Дела будут рассмотрены в Исаклинском районном суде.