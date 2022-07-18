В Самаре прокуратура добилась ремонта памятника воинам, погибшим в локальных войнах

Мемориал восстановили по требованию надзорного ведомства / Фото: прокуратура Самары

В Самаре привели в порядок памятник воинам, погибшим в локальных войнах. Мемориальную композицию отремонтировали по требованию прокурора города.

По данным надзорного ведомства, монумент состоит из 32 памятных мраморных плит, на которых размещены имена павших солдат. В последнее время бетонная конструкция стала разрушаться, а надписи почти обесцветились. Однако ответственный за содержание памятника орган — МБУ «Центр технического и хозяйственного обслуживания» — ничего не сделал для его восстановления.

Прокуратура Самары внесла представление в адрес руководителя предприятия и потребовала устранить все нарушения. Вскоре после этого специалисты отремонтировали бетонную конструкцию и отреставрировали памятные надписи на мраморных плитах.